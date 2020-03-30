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Formula 1 mühendisleri solunum cihazı geliştirdi

İngiltere’de Londra Üniversite Koleji ve Formula 1’de yarışan Mercedes Takımı mühendisleri, yeni solunum cihazı geliştirdiklerini açıkladı. Geliştirilen solunum cihazının yapımının 4 gün sürdüğünü ve adının ‘aralıksız pozitif havayolu basıncı (CPAP)’ olduğu ifade edildi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Londra Üniversite Koleji (UCL), cihazın Formula 1’de yarışan Mercedes Takımı mühendisleri ile birlikte ürettiklerini ve ilk 100 adet prototipin hastanelerde klinik deneylerine başlanacağını belirtti.

Solunum cihazı, hastanın akciğerlerini oksijen ile doldurmak için maskeye sürekli oksijen itiyor. Cihaz, koronavirüs sebebiyle ‘invaziv solunum süreçlerine giremeyecek kadar zayıf’ hastalar için alternatif olarak sunuldu. UCL yetkilileri, geliştirilen CPAP cihazının klinik deneylerinin bu hafta sonu bitmesini ve İngiltere Sağlık Servisi (NHS) tarafından kullanıma sunulmasını beklediklerini ifade etti.

Günde bin adet üretilecek
Mercedes Formula 1 Takımı (Mercedes AMG F1) ise daha önce uyku apnesi tedavisi için geliştirilen bir cihazı yeniden tasarladıklarını ve ihtiyaca göre günde 300 adet üretebileceklerini ifade ettiler. Mercedes Takımı, diğer Formula 1 takımları da destek verirse, cihazdan günde 1000 adet üretilebileceklerini ayrıca vurguladı.

Cihaz nasıl çalışıyor?
Geliştirilen cihaz, koronavirüs hastasının ağzına ve burnuna takılı maskeye sürekli oksijen pompalayarak, hava kanallarının açık olmasını sağlıyor ve hastanın aldığı oksijen miktarını yükseltiyor. Mevcut invaziv solunum cihazları, hastanın hava yollarına direkt bağlandığı için hastaya bu süreçte ağır yatıştırıcılar verilmesi gerekiyor. CPAP cihazı, NHS tarafından kullanılıyordu ama sayı olarak mevcut salgında yetersiz kalıyordu.  

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