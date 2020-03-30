HABER /  DÜNYA
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

İspanya'da koronavirüs bilançosu! 24 saatte 812 kişi öldü

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 812 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 7 bin 340'a çıktı.

Abone ol

İspanya Sağlık Bakanlığı, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya'da son 24 saatte 812 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısının 7 bin 340'a yükseldiğini açıkladı.

Enfekte kişi sayısı Çin'i aştı

İspanya'da virüsten etkilenen kişi sayısı ise Çin'i geçerek 85 bin 195'e ulaştı. Çin'de 82 bin 152 kişinin koroanvirüse yakalandığı belirtiliyor. İspanya'da 17 bin kişinin tedavisinin tamamlandığı, 47 bin kişinin ise tedavisinin hastanelerde devam ettiği ifade edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı! 30 Nisan'a kadar her şey ertelendi
Hakkari'de 11 asker koronavirüse yakalandı denildi! Valilikten açıklama geldi
Süleyman Soylu açıkladı! Ve koronavirüste korkulan oldu
İhtiyaç sahiplerine 1000'er lira yardım iki gün sonra ödenecek Bakan Selçuk açıkladı
Corona virüs sayısı Türkiye'de kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Portekiz’de 14 yaşındaki çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Camide cemaat olmayınca sosyal medyadan vedalaştı
Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü 2 yaralı
Hüseyin Eroğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması
Formula 1 mühendisleri solunum cihazı geliştirdi
Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2020 ödeme günleri
THY iç hat uçuşlar hangi illere yapılıyor THY iç hat sefer listesi 2020
Yorumlar