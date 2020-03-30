1000 lira yardım parası nereye yatacak nereden alınacak?

Koronavirüs illetinin ülkemizde de yayılmasının ardından tedbir amaçlı birçok iş yeri kapandı ve binlerce aile issiz kaldı. Erdoğan'ın onayı ile 2 milyon 111 bin ihtiyaç sahiplerine bin lira yardım yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki bin liralık yardımı kimler alacak, sosyal yardım sorgulaması nereden yapılacak ve başvuru yapmak gerekir mi?

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Koronavirüs nedeniyle birçok işyeri kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı. Maddi açıdan sıkıntıya düşen binlerce aileyi biraz olsun rahatlatacak adım Erdoğan'dan geldi. Erdoğan geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahiplerine bin lira yardım yapılacağını duyurmuştu. Detayları ise Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. 1000 liralık sosyal yardım parası 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren ödenmeye başlayacak. Peki 1000 lira için başvuru yapmak gerekir mi, yardım parasını nereden alınacak ve sorgulama nasıl yapılacak?

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı"nın detaylarını paylaştı.

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de Devlet sistemi üzerinden yapılır.

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