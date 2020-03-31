İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da 200'den fazla sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı

Türk Tabipler Birliği'nin Twitter hesabından koronavirüsten etkilenen sağlık çalışanlarıyla ilgili bilgilendirme yapılmaya başlandı. TTB'nin resmi Twitter hesabı, Ankara. İstanbul, İzmir ve Adana ile ilgili Covid-19 bulaşan doktor ve sağlık çalışanı sayısını açıkladı...

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Doktorların çatı örgütü Türk Tabipler Birliği, koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda 200'den fazla sağlık çalışanına koronavirüs bulaştığını duyurdu. İzmir'de Covid-19 nedeniyle 9 Aile Sağlığı Merkezi geçici olarak kapatıldı tüm personeli gözetim altına alındı. Covid-19 buluşan en fazla doktor İstanbul'da. İşte Türk Tabipler Birliği'nin paylaşımlarına göre koronaya yakalanan doktorlarla ilgili ayrıntılar...

İSTANBUL: İstanbul’daki kamu hastanelerinde bugüne kadar koronavirüs nedeniyle enfekte olan hekim, sağlık çalışanı sayısı yüzü geçti.

ADANA: Şehirde 4 doktor ile 12 sağlık çalışanı koronavirüs kaptıkları şüphesiyle takip altında tutuluyorlar.

İZMİR: İzmir'de son iki haftada koronavirüsten etkilenen hekim ve sağlık çalışanı sayısı 75... Bir Aile Sağlığı Merkezi hemşiresi koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yatıyor.

ANKARA: Ankara Tabipler Odası 18 sağlık çalışanının koronavirs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İzmir'de 9 Aile Sağlığı Merkezi kapatıldı

Türk Tabipler birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, İzmir genelinde 9 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Covid-19 şüpheli vakalar nedeniyle bir süreliğine kapatıldı. Buralarda görev yapan doktor ve sağlık çalışanları sağlık kurumlarında tedaviye veya evlerinde izolasyona alındı.





