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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Türkiye’nin tamamında vaka var

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, "Koronavirüs nedeniyle ölenlerin ayrı mezara gömülmesine ilişkin bir kararımız yok, yanlış uygulama" derken Türkiye’de vakaya rastlanmayan herhangi bir yer bulunmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Prof. Dr. Levent Akın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin ayrı bir mezarlığa gömülmesine ilişkin kurulun bir kararı olmadığınını belirterek "Biz de anlam veremedik, yanlış uygulama" diye konuştu.

Şu an Türkiye’de vakaya rastlanmayan herhangi bir yer bulunmuyor.

HaberTürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Prof. Dr. Levent Akın, İl Pandemi Kurullarının uygulamayı kaldıracağına inandığını söyledi.

"Virüs canlı bedende yaşar"

Prof.  Akın, açıklamasında şunları kaydetti: Mezar ayırmak doğru değil, çünkü defin sonrası topraktan virüsün yayılması imkansız. Önemli olan ölenin vücut salgılarıyla muhatap olmamak, bulaşmasını engellemek... Buna gassalların (ölü yıkayıcı) dikkat etmesi lazım. Kefenlendikten sonra ölen kişiden vücut salgısı dışarı çıkmıyorsa bulaşma olmaz. Zaten virüs canlı bedende yaşar, hücre öldükten sonra kısa süre içinde yok olur. Bir başka yere geçmesi, toprağa akıp oradan başka taraflara sızması söz konusu değil ki böyle bir önleme ihtiyaç duyulsun…

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