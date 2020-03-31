HABER /  GÜNCEL

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına nasıl bağış yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında canlı yayınla ulusa seslendi ve koronavirüsün etkilerini en aza indirmek için Biz Bize Yeteriz kampanyası başlattı ve 7 aylık maaşını bağışladı. Peki Biz Bize Yeteriz kampanyasına nasıl bağış yapılır, kaç para yollanır?

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye tek yürek oldu ve Biz Bize Yeter Türkiyem kampanyasına gücü yettiği kadar destek olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele için "BizBizeYeterizTürkiyem" bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya SMS ile katılmak isteyenler 8119'a "Korona" yazarak 10 TL bağışta bulunabilirler.

Nasıl bağış yollanır: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' SMS kampanyasına nasıl bağış göndermek için büyük harflerle KORONA yazıp 8119'a kısa mesaj atarak kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. Kampanya katılımında bağış yapacağınız tutar 10 TL olacaktır. Her SMS 10 TL ile ücretlendirilecek.

Türkiye tek yürek oldu koronavirüsle mücadele için el birliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bürokratlara ve milletvekillerine bağış çağrısı yaparken vatandaşlar da kampanyaya SMS'leriyle 10 TL bağışta bulunabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası için yardım hesabı açıldığını duyurdu. 


İşte bağış yapılabilecek hesap numaraları;

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladı
Fatih Terim'in kızı Merve Terim’den imalı paylaşım: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Benzin ve motorinde indirim haberi! Aracı olanları mutlu edecek
Fahrettin Koca son koronavirüs sayısını açıkladı vaka ve ölü arttı
Koronavirüsün bulaştığı ilk hasta o mu? Çin basını yazdı
Baykar Müdürü Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Kudret narının faydaları neler varislere iyi geliyor!
Postanenin ilaçlanmak için kapatılmasına kızan müşteri görevlilere tükürdü
Trabzonspor'a Jose Sosa'dan sevindirici haber
Devlet Bahçeli maaşı ne kadar 2020 5 maaşı kaç para ediyor?
Bizbize yeteriz Türkiye kampanyası SMS bağış numarası : 8119
Erdoğan'ın maaşı ne kadar 2020 7 aylık maaşı kaç para yapıyor?
Yorumlar