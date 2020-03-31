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Trabzonspor'a Jose Sosa'dan sevindirici haber

Trabzonspor'a sevindirici haber Jose Sosa'dan geldi. Takımın kilit oyuncusu görevi gören Arjantinli oyuncu, sezon sonu Trabzonspor'la sözleşmesini uzatacak.

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Kariyerinin ikinci baharını Trabzon’da yaşayan, kaptanlık pazubandı verildikten sonra hem saha içinde hem de saha dışında herkesi kendine hayran bırakan Jose Sosa, 2 yıl daha Bordo-Mavili formayı giyecek.

Sosa’nın en yakın zamanda 1+1 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor. Sosa’nın ücretini de 2 milyon Euro seviyesine çekmesi beklenenler arasında. Ancak taraflar arasındaki anlaşmada bir de sürpriz detay var. Öyle ki Başkan Ahmet Ağaoğlu, her seferinde karakterinden övgüyle bahsettiği Sosa’nın daha uzun yıllar Trabzonspor’a hizmet etmesini istiyor. Bu doğrultuda, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra da Sosa’nın kalmasından yana olan Ağaoğlu’nun, Tangocu’ya sportif direktörlük önerisi yaptığı öğrenildi.

Tek hedefi şampiyonluk

Sosa’nın da bu teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında. Trabzon’da oldukça mutlu olan ve ailevi anlamda da hiçbir sorunu bulunmayan tecrübeli yıldız, 2018’in Ocak ayından bu yana kızları ve eşiyle şehirde yaşıyor. Bu sezon tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Jose Sosa, Trabzonspor’un efsanesi olarak futbolu bırakmak istiyor.

Performansı göz dolduruyor

Bu sezon çıktığı 24 lig maçında 6 gol, 6 asistlik etkili bir performans ortaya koyan Sosa, önemli istatistiklere bakıldığında da ilk sırada. Ceza sahası dışından en fazla gol atan (4) isim durumundaki kaptan, en fazla pas yapan (1502), ortadan en çok kilit pas veren (40) ve kornerden en fazla kilit pas gönderen (24) oyuncu. Sosa aynı zamanda ligin en çok pas engelleyen (38) futbolcusu.

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