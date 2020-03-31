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Maxi Lopez eski eşi Wanda Nara'nın sorumsuzluğuna tepki gösterdi

İtalya Serie B'de top koşturan Maxi Lopez, kendisinden ayrıldıktan Mauro Icardi ile birlikte olan eski eşi Wanda Nara'nın sorumsuzluğuna sitem etti.

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İtalya Serie B takımlarından Crotone'de forma giyen Maxi Lopez, kendisinden ayrıldıktan sona arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olan eski eşi Wanda Nara'ya çocuklarının sağlığını tehlikeye attığını söyleyerek tepki gösterdi.

Maxi Lopez eski eşine, çocuklarını Paris'ten enfeksiyonun merkez üssü İtalya'ya getirdiği için Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla ateş püskürdü.

Eski eşinin sorumsuzluğuna dayanamadı
35 yaşındaki Arjantinli forvet, "Kimsenin dışarı çıkmamasının istendiği bir dönemde çocuklarımızı bir ülkeden diğerine yolculuğa maruz bırakarak küresel bir salgına yönelik karantinayı hangi düşünceyle deldiğinizi merak ediyorum. Sehayat edip salgının merkez üssü Lombardiya'ya geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Sen 5 çocuğun annesisin"
Maxi Lopez ardından şu cümleleri kullandı, "Dünyadaki en kutsal şeyin çocuklarımızın sağlığı olması gereken bu anlarda kafanızda ne var? Bilinçsizliğinizden dolayı öfkeliyim. Kendinizi düşünmüyorsanız onları düşünün çünkü sen 5 çocuğun annesisin ama bunun farkında değil gibisin" yazdı.

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