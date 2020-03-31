Koronavirüs sonrası Galatasaray'dan flaş karar

Barcelona ve Juventus'ta futbolcular maaşlarında indirim yapma kararı alırken Galatasaray da bu yöntemi takip ederek oyunculardan indirim isteyecek.

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Corona virüs salgını nedeniyle son dönemde Juventus ve Barcelona'nın oyuncularıyla anlaşarak maaşlarında indirime gitmesi birçok kulübe yol gösterecek gibi duruyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da aynı stratejiyi izlemeye hazırlanıyor.

İndirim talep edilecek

Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, ilk etapta maaşı yüksek futbolcularla masaya oturmanın hesaplarını yapıyor. Falcao, Muslera, Belhanda ve Feghouli ile görüşecek olan Galatasaray, 4 futbolcudan kazançlarında indirim talep edecek. Bu isimlerle anlaşma sağlanırsa operasyon genişleyerek tüm takıma yayılacak.

B planı 3 ay erteleme

Galatasaray yönetiminin düşündüğü bir başka seçenek ise oyuncuların alacaklarını 3 ay ertelemesi. Maaş indirim istedği kabul görmezse B planı olarak ödemelerin ertelenmesi masaya yatırılacak.

En çok Falcao kazanıyor

Yaklaşık 7 milyon euroluk kazancıyla Falcao hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in en fazla kazanan ismi konumunda. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli yıldızlarından Feghouli 3.8 milyon euro, Muslera 3.5 milyon euro, Belhanda ise 3.3 milyon euro kazanıyor.