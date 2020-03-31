Akşener İstanbul ve Ankara'ya 3'er maaşını bağışladı Erdoğan'a neyi önerdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs kampanyalarına 3'er emekli maaşını bağışladı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener Fox TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlıyor. Akşener koronavirüsü salgını sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyalarına üçer maaşını bağışladığını açıkladı. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı koronavirüsü kampanyasına ilişkin "Erdoğan'a önerim maaş yetmez, o Katar uçağını hemen bağışlasın" dedi.

6 emekli maaşının toplamı 90 Bin lira bağış...

Akşener'in Ankara ve İstanbul'a yaptığı bağış olan 6 emekli maaşının tutarının 90 bin lira olduğu öğrenildi. İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları...

- İktidar partisi maalesef 18 senelik iktidarda ekonomi dışında çok büyük krizlerle karşılaşmadı. Kriz yönetimi konusunda çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Ayrıştırıcı bir dil üzerinden giden bir siyasi dile sahiptiler, birlik ve beraberlik üzerinden oy almak yerine kutuplaştırma üzerinden oy aldılar. Birlik ve beraberlik konusunda zorluk yaşadılar.

- Valilerin başkanlığında her ilde bir sağlık komitesi kurulması tavsiyesi vermiştim, bunu yaptılar teşekkür ediyorum.

“Sokağa çıkma yasağını yapmayacaklar”

* Vatandaş, devleti yanında görmek ister. Zorunlu bir karantina, 3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan edilebilseydi bazı şeyler yolunda gidebilirdi.

* Ben Sayın Erdoğan'ın siyasi partilerle bir toplantı yapmasını isterdim. Bu, hepimizi ilgilendiren bir durum. Sokağa çıkma yasağını yapmayacaklar.

“Vatandaşın parasını ödeyecek kaynakları yok"

- Bizim Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi vardı, bu bizim kefen paramızdı. Anlaşılan harcanmış. Askerin sokağa inmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan etmediklerini söylüyorlar, ben buna inanmıyorum, polisle de halledilebilir. Vatandaşın parasını ödeyecek kaynakları olmadığından ilan etmiyorlar.

“3 Emekli maaşımı Ankara'ya 3 emekli maaşımı İstanbul'a...”

- Ben Millet İttifakı’nın belediye başkanlarını takip ediyorum. Sayın Mansur Yavaş ve Sayın İmamoğlu kampanyalar başlattılar.

- İktidar tarafından destek verilmesi gerekiyordu. Ben de 3 emekli maaşımı Ankara'ya, 3 emekli maaşımı İstanbul'a bağışladım. Dekontu elimde.

- Bütün arkadaşlarımızı da bu konuda imkanları ölçüsünde yardım etmeye çağırıyorum.

“Erdoğan meşhur Katar uçağını bağışlasın”

- Biz sayın Erdoğan'dan yardım beklerken, o bize IBAN numarası verdi. Hasta garantili, geçme garantili müteahhitlere bu sene ödenecek para 21 milyar lira. En azından 3 ay mücbir sebeple bunlara para ödenmesin.

- Sayın Erdoğan meşhur Katar uçağını hemen bağışlasın. Benim mahallemde ihtiyaç sahiplerine sessiz sedasız yardım yapılıyor. Bunlar olabilir.