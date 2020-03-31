HABER /  YEREL

Küçükçekmece ve Bahçelievler'de 29 bin 400 kaçak maske ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL’da yasa dışı olarak maske üreten imalathanelere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. İki ayrı ilçede düzenlenen baskınlarda 29 bin 400 maske ele geçirildi.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece ve Bahçelievler’de bazı iş yerlerinde sahte maske üretildiği bilgisini edinen polis, harekete geçti. Baskının ilki dün akşam saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece’ye bağlı Kanarya Mahallesin gerçekleştirildi.

Bir imalathanede izinsiz ve sağlıksız şekilde sahte maske üretimi yapıldığını tespit eden ekipler, söz konusu adrese zabıta ekiplerince operasyon düzenledi.

İş yeri mühürlendi
Baskın yapılan imalathanede 5 bin 400 adet sahte maske, maske üretiminde kullanılan rulo halde kumaşlar ve boş kutular ele geçirildi. Kayıt dışı faaliyet gösteren ve iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.



İkinci operasyon akşam yapıldı
İkinci operasyon dün akşam saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna’da gerçekleştirildi. Merkez Mahallesinde bulunan bir imalathanede izinsiz ve sağlıksız şekilde sahte maske üretimi yapıldığı belirlendi.



24 bin adet sahte maske ve rulo
Virüsü fırsata çeviren sahte maske imalatçısı hakkında adli işlem yapılırken, iş yerinde yapılan aramalarda, 24 bin adet sahte maske ve rulo halinde üç top kumaş ele geçirildi. Söz konusu atölyenin zabıta ekiplerince mühürlendiği bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Kamuya ilave 6 bin 219 personel ataması yapılacak
İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da 200'den fazla sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Türkiye’nin tamamında vaka var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladı
Fatih Terim'in kızı Merve Terim’den imalı paylaşım: Kimi kandırıyorsunuz siz?
ÖNCEKİ HABERLER
Arçelik, bazı ülkelerde üretim ve satışa ara verdi
İstanbul'da hırsızlık şüphelisi şahıs öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı
Prof. Naharcı evdeki gerginliği bitirecek uygulamaları açıkladı
1000 TL yardım şartlar nelerdir kimlere ödeme yapılacak?
Malatya'da karantinadaki mahalle sayısı dört oldu
Meral Akşener maaşı ne kadar 3 aylık maaşı kaç para yapıyor?
Yorumlar