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İstanbul'da hırsızlık şüphelisi şahıs öksürerek polisten kurtulmaya çalıştı

İSTANBUL Beyoğlu'da turistlerin pasaportlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan İran uyruklu kişi, polis merkezine götürüleceği sırada öksürmeye başladı. Özel giyimli sağlıkçılar tarafından yapılan kontrolde ateşi düşük çıkan şüpheli, hastaneye gitmemek için bu kez de "Vallahi korona değilim" diyerek yalvardı.

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İSTANBUL'da Kabataş Tramvay Durağı'nda dün saat 18.15 sıralarında turistlerin pasaportlarını çaldığı iddia edilen İran uyruklu bir kişi, ihbar üzerine Kabataş'ta polis tarafından yakalandı.

Bir anda öksürmeye başladı

Şüpheli, polis merkezine götürülmek üzere araca bindirilecekken bir anda öksürmeye başladı. Hırsızın corona virüslü olabileceğinden şüphelenen polis, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

Ateşi düşük çıktı

Corona virüse karşı özel giyimli sağlık çalışanları, polis tarafından tramvay durağındaki kullan-at satış noktasında muhafaza altına alınan hırsızın ateşini ölçtü. Şüpheli, ateşinin düşük çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmek istendi.

''Vallahi corona değilim'' 

Hastaneye gitmek istemeyen şüpheli, ambulansa bindirilirken kendisine eşlik eden polislere bu kez ''Vallahi corona değilim'' diyerek yalvardı. Şüphelinin kontrol için bir süre tutulduğu kullan-at satış noktası bir görevli tarafından dezenfekte edildi.

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