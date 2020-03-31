Adalet Bakanı Gül'den infaz düzenlemesine ilişkin son dakika açıklamalar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. "Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste." diyen Adalet Bakanı Gül, "Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek." ifadelerini kullandı.

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İnfaz yasasıyla ilgili A Haber'de soruları cevaplandıran Adalet Bakanı Gül, "Teklif gelmeden kapsamı belirlemek doğru değil. Kapsamı meclis belirleyecek" diye konuştu.

İnfaz yasasında "Adam öldürme, cinsel suçlar ve uyuşturucu" konusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Gül, cezaevlerinde koronavirüs vakası olmadığını da belirtti.

Gül'ün açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu hafta meclise gelir"

Teklif verildikten sonra kapsam belli olacak. Şu an 300 bin tutuklu ve mahkum var. Bugün, yarın ya da bu hafta meclise gelir. Kapsamı meclis belirler.

Adam öldürme, cinsel suçlar ve uyuşturucu konusu

Bazı hassasiyetleri önemle gözetiyoruz. Adam öldürme ve cinsel suçlar, uyuşturucu konusunda sayın Cumhurbaşkanımızın toplumun hiçbir kesiminin kabullenmeyeceği suçları dışında tutulması yönünde bir iradesi vardı. O anlamda bir hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. Teklifle göreceğiz ama buna yönelik tabi meclisin aldığı karar uygulanır.

Denetimli serbestlik

Ayrıca denetimli serbestlik süresinin uzatılması gündemde. Bu yönde bir çalışmanın olduğunu biliyoruz.

MHP ile istişareler tamam

Bugün meclise gelmesi sürpriz olmaz. Hemen hemen çalışmalar bitmişti. MHP ile istişareler de tamamlanmıştı. Çok ciddi bir durum olmazsa genel kurula gelir ve Türkiye için en doğru karar çıkar diye düşünüyoruz.

Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı?

Ceza infaz kurumlarımızda halen bir vaka yok. çok büyük tedbirler aldık. Yeni gelenler ya da tutuklamalar oluyor. Onlarla ilgili bir karantina bölgesi belirlendi. Sonda koğuşlara alınıyor.