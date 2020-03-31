koronavirüs ABD'de fırladı Çin'i ikiye katladı! İspanya ve İtalya'da son durum

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 786 bin 228 ile 800 bin'e yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bini aşmış durumda. Ölümcül virüsün yeni merkezi olan ABD, vaka sayısındaki önlenemez artışla Çin'i ikiye katladı. İşte Türkiye, ABD, İtalya ve İspanya başta olmak üzere ülkelerdeki son durum: