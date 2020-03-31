Koronavirüs kampanyası bağış nasıl yapılır para nereye yollanır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında canlı yayınla ulusa seslendi ve koronavirüsün etkilerini en aza indirmek için Biz Bize Yeteriz kampanyası başlattı ve 7 aylık maaşını bağışladı. Peki Biz Bize Yeteriz kampanyasına nasıl bağış yapılır, kaç para yollanır?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye tek yürek oldu ve Biz Bize Yeter Türkiyem kampanyasına gücü yettiği kadar destek olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele için "BizBizeYeterizTürkiyem" bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya SMS ile katılmak isteyenler 8119'a "Korona" yazarak 10 TL bağışta bulunabilirler.

Nasıl bağış yollanır: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' SMS kampanyasına nasıl bağış göndermek için büyük harflerle KORONA yazıp 8119'a kısa mesaj atarak kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. Kampanya katılımında bağış yapacağınız tutar 10 TL olacaktır. Her SMS 10 TL ile ücretlendirilecek.

Türkiye tek yürek oldu koronavirüsle mücadele için el birliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bürokratlara ve milletvekillerine bağış çağrısı yaparken vatandaşlar da kampanyaya SMS'leriyle 10 TL bağışta bulunabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası için yardım hesabı açıldığını duyurdu.



İşte bağış yapılabilecek hesap numaraları;