Türkücü Yusuf Harputlu iki kadına şiddetten 9 ay hapse mahkum edildi!

Türkücü Yusuf Harputlu, Azeri asıllı eşi Berfin Harputlu'yla birlikte Alibeyköy'deki bir AVM'ye gitti. AVM içerisindeki bir giyim mağazasına giren Yusuf Harputlu, mağaza çalışanı iki kadını darp etti. Harputlu, mahkeme tarafından hapse mahkum edildi.

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Mağaza çalışanı iki kadını darp eden ve dükkandaki mallara zarar veren türkücü Yusuf Harputlu, 9 ay hapse mahkum edildi.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Ünlü türkücü, geçtiğimiz yıllarda da 'Kasten yaralama' suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkücü, 5 yıl içinde başka suç işlediği için cezası ertelenmedi.

Bir AVM'de yaşanan bu darp olayı gazetelerde manşet olmuştu. Haberin ardından türkücü, dayak atan kişinin kendisi değil, kuzeni olduğunu söyleyip "Kuzenim Serdar bana çok benziyor. Haberi şimdi gördüm, olayı amcamdan duydum. O semte hiç gitmedim, dediğiniz AVM'yi bilmiyorum" demişti.

Yusuf Harputlu Kimdir?

Aslen Diyarbakır'lı olan Yusuf Harputlu, 1 Ocak 1981 tarihinde Elazığ’da dünyaya geldi. 3 erkek ve 3 kız olmak üzere 6 çocuklu bir aileden gelen Yusuf Harputlu, erkek kardeşlerin en küçüğüdür.

Eğitim hayatında ilkokulu "Adana Karacaoğlan İlkokulu"nda başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle "Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu"nda 3. sınıfa kadar okuyabildi.

Küçük yaşlarda müziğe merak saran Yusuf Harputlu, 3-4 yıllık bir çalışmadan sonra demo kaset çıkardı. Uzaylı Türkücü olarak bilinen Mustafa Topaloğlu tarafından keşfedilen Yusuf Harputlu, Hilmi Topaloğlu’nun desteğiyle ilk albümünü çıkardı.

“Lele” adlı duygusal parçaya klip çekti. Bu şarkı Yusuf Harputlu’nun en çok dinlenen parçaları arasında yer aldı. Damla Tv‘de “Yusuf Harputlu Show” adında program hazırladı.