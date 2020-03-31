Mike Tyson'ın antrenörü Nelson Cuevas corona virüsten hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'ın ilk antrenörlerinden olan Nelson Cuevas, 80 yaşından corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

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Efsanevi eski ağır siklet dünya boks şampiyonu Mike Tyson'ın ilk antrenörlerinden olan Nelson Cuevas, 80 yaşından corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

Mike Tyson’ın amatör olarak ilk maçlarına çıktığı Apollo Gym'in sahibi olan Porto-Riko asıllı efsanevi antrenör, boks dünyasına kazandırdığı sayısız sporcuyla adından söz ettiriyordu.

''Bizi var gücüyle korurdu''

Mike Tyson, acı haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. "Boks dünyasındaki en iyi insanlardan birini kaybettik. İlk amatör maçımı Apollo Gym’de yapmıştım, gençliğinde Cus’ın (efsanevi antrenör ve menajer Cus D’Amato) dövüşçülerindendi. Cus’ın Catskill dövüşçüleri Bronx’a, Cuevas’ın salonuna geldiğinde bizi var gücüyle korurdu. Çocukken hatırlıyorum da çok heyecanlanırdık çünkü güzel bir maç çıkardığımızda bize soda ve sosisli alırdı çünkü paramız olmadığını bilirdi. Hayatımın en güzel yılları Cuevas’ın yanında Porto-Rikolu dövüşçüleri izlediğim yıllardı.

''Huzur içinde uyu''

Tam şovmenlerdi. Onların maço şovmenliklerini canlandırmaya çalıştım. Onu tanıyanlar onunla oyun oynanmayacağını bilirdi. Onu çok seviyor ve büyük saygı duyuyorum. Amatör kariyerimde onun yanında olmak hayatımın en iyi zamanıydı. Huzur içinde uyu. Bir dönem sona erdi."