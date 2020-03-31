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Mike Tyson'ın antrenörü Nelson Cuevas corona virüsten hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'ın ilk antrenörlerinden olan Nelson Cuevas, 80 yaşından corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

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Efsanevi eski ağır siklet dünya boks şampiyonu Mike Tyson'ın ilk antrenörlerinden olan Nelson Cuevas, 80 yaşından corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

Mike Tyson’ın amatör olarak ilk maçlarına çıktığı Apollo Gym'in sahibi olan Porto-Riko asıllı efsanevi antrenör, boks dünyasına kazandırdığı sayısız sporcuyla adından söz ettiriyordu.

''Bizi var gücüyle korurdu''
Mike Tyson, acı haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. "Boks dünyasındaki en iyi insanlardan birini kaybettik. İlk amatör maçımı Apollo Gym’de yapmıştım, gençliğinde Cus’ın (efsanevi antrenör ve menajer Cus D’Amato) dövüşçülerindendi. Cus’ın Catskill dövüşçüleri Bronx’a, Cuevas’ın salonuna geldiğinde bizi var gücüyle korurdu. Çocukken hatırlıyorum da çok heyecanlanırdık çünkü güzel bir maç çıkardığımızda bize soda ve sosisli alırdı çünkü paramız olmadığını bilirdi. Hayatımın en güzel yılları Cuevas’ın yanında Porto-Rikolu dövüşçüleri izlediğim yıllardı.

''Huzur içinde uyu''
Tam şovmenlerdi. Onların maço şovmenliklerini canlandırmaya çalıştım. Onu tanıyanlar onunla oyun oynanmayacağını bilirdi. Onu çok seviyor ve büyük saygı duyuyorum. Amatör kariyerimde onun yanında olmak hayatımın en iyi zamanıydı. Huzur içinde uyu. Bir dönem sona erdi."

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We lost one of the best people in the boxing world. Nelson Cuevas died from complications with Corona Virus. I had my first amateur fight at his Apollo Gym. He use to be one of Cus’ fighters when he was younger. When Cus had his Catskill fighters come down the Bronx to his gym, he protected us so fiercely. I remember us kids would be so excited because when we had an exciting fight he would buy us soda and a mini hotdog in a biscuit because he knew we didn’t have money. It was the best years of my life being around Cuevas and watching the Puerto Rican fighters. They were such showman. I tried to personify their machismo showmanship. People that knew Nelson knew he was nobody to fuck with. I love and respect him so much. Being around him during my amateur career was the best time of my life. Rest In Peace. End of an Era. #NelsonCuevasRIP #boxinglegend

Mike Tyson (@miketyson)'in paylaştığı bir gönderi ()

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