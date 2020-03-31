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Adana'da Corona virüs denetimi sürdü uzun araç kuyrukları oluştu

ADANA'da polis ekipleri tüm Türkiye'de olduğu gibi koronavirüse (kovid-19) önlem olarak seyahat eden vatandaşların araçlarını durdurup ateşlerini ölçtü.

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Adana'da polis ekipleri, Corona virüs salgınını engellemek için alınan tedbirlere dahil oldu. Uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçerek seyahat sırasında alınması gereken tedbirleri anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Corona virüs salgınını engellemek için Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını  durdurdu. Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunarak vatandaşların ateşini ölçtü. Uygulama sırasında, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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