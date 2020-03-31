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Meclis'e ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı!

Meclis Başkanlığı, TBMM’ye ziyaretçi yasağının 1-30 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde uzatıldığını açıkladı.

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TBMM yerleşkesine, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağının 30 Nisan'a kadar uzatıldığı kamuoyuna duyuruldu.

Meclis Başkanlığı açıkladı

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce alınan ziyaretçi yasağı kararının uzatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, ziyaretçi yasağı uygulamasının 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

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