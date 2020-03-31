Şanlıurfa'daki kaçakçı operasyonunda silahlar stepneden çıktı

ŞANLIURFA'da silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen yol denetlemesinde ticari araç durduruldu. Yapılan aramada aracın stepnesine saklanmış tam 18 adet tabanca bulundu. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Şanlıurfa’da, jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, arama yapılan hafif ticari aracın stepnesinde silahlar bulundu. Silahların oraya nasıl saklandığı sorusunu kimse cevap bulamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Aracın stepnesinde yani yedek lastiğinde 18 tabanca, şarjörleri ile birlikte ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Silahlara el konulurken, sürücü S.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından S.D., sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.