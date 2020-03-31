HABER /  YEREL

Antalya'da sivil polis aracı karıştığı kazada takla attı 3 yaralı

ANTALYA'da yolda ilerleyen sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle takla atan polis aracının içinde iki polis sıkışıp kaldı. Bölgeye gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan iki polis ve diğer araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Abone ol

Antalya'da, saat 09.00 sıralarında, Denizkızı kavşağında kaza meydana geldi. Alanya'dan Anamur yönüne giden Murat Şahin'in kullandığı otomobil ile Uğur Mumcu Caddesi'nden D400 yoluna çıkan Bahri Bozkurt yönetimindeki, sivil polis aracı çarpıştı.

İkisi polis üç kişi yaralandı

Çarpışmanın şiddetiyle sivil polis aracı, takla atarak, ters döndü. Kazada polis memurları Bahri Bozkurt ve Ömer Faruk Gündoğan, araçta sıkıştı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan ekipler tarafından yaralı çıkarılan polisler Bahri Bozkurt ve Ömer Faruk Gündoğan ile kazada yaralanan diğer sürücü Murat Şahin, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 3 yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmesi gönüllere su serpti. Kaza sonrası ise araçlar, vinç ve çekici ile yoldan çekildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanı Gül'den infaz düzenlemesine ilişkin son dakika açıklamalar
Herkes piercing deliği sanıyor ama akıl almaz bir nedeni var!
Kamuya ilave 6 bin 219 personel ataması yapılacak
İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da 200'den fazla sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Türkiye’nin tamamında vaka var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladı
ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener maaşı ne kadar 3 aylık maaşı kaç para yapıyor?
Damak yarasına ne iyi gelir ağzınızda bir parça buz gezdirin!
Ajax Ryan Babel’in sözleşmesini feshetti!
Meclis'e ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı!
Bize Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası İBAN numarası
Cinsel ilişkiyle corona virüs bulaşır mı? Herkesin sormaya utandığı sorular
Yorumlar