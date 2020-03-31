Antalya'da sivil polis aracı karıştığı kazada takla attı 3 yaralı

ANTALYA'da yolda ilerleyen sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle takla atan polis aracının içinde iki polis sıkışıp kaldı. Bölgeye gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan iki polis ve diğer araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Antalya'da, saat 09.00 sıralarında, Denizkızı kavşağında kaza meydana geldi. Alanya'dan Anamur yönüne giden Murat Şahin'in kullandığı otomobil ile Uğur Mumcu Caddesi'nden D400 yoluna çıkan Bahri Bozkurt yönetimindeki, sivil polis aracı çarpıştı.

İkisi polis üç kişi yaralandı

Çarpışmanın şiddetiyle sivil polis aracı, takla atarak, ters döndü. Kazada polis memurları Bahri Bozkurt ve Ömer Faruk Gündoğan, araçta sıkıştı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan ekipler tarafından yaralı çıkarılan polisler Bahri Bozkurt ve Ömer Faruk Gündoğan ile kazada yaralanan diğer sürücü Murat Şahin, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 3 yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmesi gönüllere su serpti. Kaza sonrası ise araçlar, vinç ve çekici ile yoldan çekildi.