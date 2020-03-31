Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı iki hastane daha açılıyor

Koronavirüs salgınına karşı mücadele aralıksız devam ederken süreci yöneten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İkitelli ve Göztepe Şehir Hastanelerinin hizmete açılacağını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronovirüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasından bir kesit paylaşan Bakan Koca, "Dün, İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanemizin ilk etabını hizmete açtık. Kartal Şehir Hastanemiz daha önce hizmete açılmıştı. Mayıs'ta İkitelli, Eylül'de ise Göztepe Şehir Hastanelerimiz açılıyor. Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor" ifadelerini kullandı.

Dün, İSTANBUL Okmeydanı Şehir Hastanemizin ilk etabını hizmete açtık. Kartal Şehir Hastanemiz daha önce hizmete açılmıştı. Mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe Şehir Hastanelerimiz açılıyor. YENİ ŞEHİR HASTANELERİMİZLE İSTANBUL’DA YATAK KAPASİTEMİZ TOPLAMDA 5.452 ARTIYOR. pic.twitter.com/KkN0Z9j0B2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2020

Kampanyaya destek istedi

Öte yandan Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı bağış kampanyasına vatandaşlardan destek istedi.

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