HABER /  GÜNCEL

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarından ''El Yıkama'' şarkısı

Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında birçok projeye imza atan TRT Çocuk, bu kez sevilen kahramanlarının seslendirdiği el yıkama şarkıları ile çocukları bilinçlendiriyor.

Abone ol

TRT Çocuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evde vakit geçiren minik izleyici ve takipçilerini yalnız bırakmıyor. “Hayat Eve Sığar” çağrısının başladığı ilk günden itibaren çalışmalarını hızla sürdüren TRT Çocuk, ilk olarak “TRT Çocuk Anaokulum” ve “TRT Çocuk Dergisi”ni dijital platformlarda yayınlamıştı.

Yayın akışını da güncelleyen TRT Çocuk, “Sarı” isimli yeni programıyla da çocukların evde hareket etmesine destek olmuştu. Eğlendirirken öğreten şarkılar TRT Çocuk’un beğeni ile takip edilen kahramanları; Elif ve arkadaşları, mucit kahraman Aslan’ın sevimli arkadaşları Zeynep ve Mehmet, Kaptan Pengu ve arkadaşları, çocukların el yıkama alışkanlığını pekiştirmek için keyifli şarkılar hazırladı. Şarkıları dinleyen çocuklar bir yandan eğlenirken diğer yandan el yıkamanın önemini ve dikkat edilmesi gereken noktaları öğreniyor.

Üç boyutlu animasyon tekniği kullanılarak hazırlanan klipler çocukların sıkılmadan bilinçlenmesini hedefliyor. Elif ve arkadaşlarının şarkısının söz ve müziği NETCO Animasyon Stüdyosu’na, Aslan’nın arkadaşlarının şarkısının söz ve müziği Ali Bakan’a, Kaptan Pengu ve Arkadaşları’nın şarkısının sözü ise Arzu Yurtseven’e ve müziği Burak Çambel’e ait.
Yaşanan zorlu süreçte çocukların ve ailelerin yanında olan TRT Çocuk, ebeveynleri tedirgin etmeden çocuklara virüsten korunma yollarını aktarıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de Koronavirüs tedavisinde yeni yöntem denenecek
Bilim Kurulu üyesi İlhami Çelik uyardı oralara dokunursak hemen eller yıkanmalı
Giyim devi Kiğılı internet sitesinden makarna bulgur satmaya başladı ne ararsan var
Filipinler‘in Sagada halkı cenazelerini uçurumun kenarına asıyorlar!
Ölüm raporuna 'bulaşıcı hastalık' yazıldı cenaze defnedilemedi yakınları isyan etti
Merkez Bankası koronavirüse karşı ilave tedbirler açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması
1000 TL yardım parası nasıl alınacak para nereye yatacak?
AÖF sınav tarihleri 2020 ne zaman online sınav tarihi
'Erkekten hemşire mi olur?' diyerek otobüsten attı
Askerlik süresi uzatıldı mı 2020 9 aya mı çıktı son haberler
Bu püf noktaları bilmek mutfakta hayat kurtarıyor!
Yorumlar