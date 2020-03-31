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AÖF 2020 sınavları ertelendi mi güncel AÖF sınav tarihleri

AÖF sınavları ile ilgili son açıklama geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında pek çok sınav için erteleme kararı çıkması Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencilerinin kafasında soru işaretlerine neden olmuştu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları online sistem üzerinden yapılacak.

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi kararı alındı. Açıköğretim sınavları ilk defa internet ortamında kişiye özel olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılan her öğrenci eş değer farklı sorularla karşılaşacak. Öğrenciler istedikleri gün ve saatte bulundukları yerden sınav sistemine internet erişimi üzerinden giriş yapabilecek" dedi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

SINAV SİSTEMİ GİRİŞİ 18 NİSAN'DA ERİŞİME AÇILACAK: Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Anadolu Üniversitesi "Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacaktır." açıklamasında bulundu. Sınav sürecine ilişkin tüm bilgiler Anadolu Üniversitesi'nin resmi kanalları üzerinden paylaşılacak.

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