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Fenerbahçe'den Koronavirüs açıklaması

Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada ''Son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir.'' ifadelerine yer verdi.

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Fenerbahçe Kulübü, Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımında sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapıldığını, sonuçların da negatif çıktığını açıkladı.

65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır.

''Test sonuçları negatif çıkmıştır''
İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır. Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir. 

Tedbir amaçlı kontrol altındalar
İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler. Bu süreçte kulübümüze desteklerinden ötürü sponsorumuz Liv Hospital/Medical Park hastanelerine destekleri için teşekkürlerimizi sunarız."

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