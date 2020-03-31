Ekrem İmamoğlu koronavirüsten de en fazla ölüm İstanbul'da! Sokağa çıkma yasağı şart

"Şu an salgının Türkiye'deki merkezi İstanbul. Vakaların da ne yazık ki ölümlerin de merkezi İstanbul" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "'İstanbul'da acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli' çağrısı yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili şok açıklamalarda bulundu. "Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul. Vakaların da ne yazık ki ölümlerin de merkezi İstanbul. Ben oran vermeyeyim ama yüzde 60'ın üzerindeki kısmının İstanbul'a ait olduğunu düşünüyoruz" diyen İmamoğlu, İstanbul için sokağa çıkma yasağı kararı alınması talebini yeniledi. Halk TV'de gazeteci Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Ölenlerin yüzde 60'ından fazlası İstanbul'da

- Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul. Vakaların da ne yazık ki ölümlerin de, Allah rahmet eylesin tüm kayıplarımıza, merkezi İstanbul. Ben oran vermeyeyim ama yüzde 60'ın üzerindeki kısmın İstanbul'a ait olduğunu düşünüyoruz.

Korona bilgisi sonradan ekleniyor

(Siz bütün rakamları il il biliyor musunuz?) "İl il bilme şansına sahip değiliz. İstanbul'da da biz bazı vefat haberlerine sahibiz, ama bunların bir kısmının korona olup olmadığı daha sonra eklendiği için net bir sayıya sahip değiliz...

- Bu konudaki açıklamalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın yapmasını anormal karşılamıyorum. Biz başka bir kaynaktan takip ediyoruz ama biz biraz geriden geliyoruz. Tek elden bilgi paylaşımını doğru buluyorum ancak benim tespitim başka bir yönde.

'İstanbul'da acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli'

İmamoğlu, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiği görüşünü bugün de tekrarladı ve şunları söyledi: "Büyük bir seferberliktir. ​İstanbul'da acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir ve İstanbul'la ilgili ben böyle 1 milyon 100 bin toplu taşıma yolculuğu, E-5'in yolların, özel trafikle dolu olduğu bir dönemin yaşanmasını istemiyorum. Evet, bedellerini ekonomik tedbirlerini konuşuruz. Ama bugünün de manşeti, dün gibi, biz sokağa çıkma yasağının İstanbul'a uygulanması gerektiğini düşünüyoruz."

Pazar ile Pazartesi arasında toplu ulaşımda 3 kat artış var. Yaklaşık 750-800 bin İstanbullu dün toplu taşıma kullandı. Salgının bu denli hızla yayıldığı bir dönemde sokağa çıkmak ciddi risk. Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum; İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir. pic.twitter.com/Q1zdkTlcAT — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2020

​'Son iki günde toplu taşıma kullanımı 3 kat arttı'

İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında da toplu taşıma kullanımına ilişkin verileri paylaştı. "Pazar ile Pazartesi arasında toplu ulaşımda 3 kat artış var. Yaklaşık 750-800 bin İstanbullu dün toplu taşıma kullandı" diyen İmamoğlu, devamında "Salgının bu denli hızla yayıldığı bir dönemde sokağa çıkmak ciddi risk. Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum; İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir" ifadesini kullandı.