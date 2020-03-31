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Olayın adresi Tokat! Karantinadan kaçan hasta koronavirüsten öldü

TOKAT'ta koronavirüs (Covid-19) şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi, hayatını kaybetti.

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Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde koronavirüs şüphesi ile tedavi gören 74 yaşındaki A.Ü. hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hastanın, yakın zamanda karantinadan kaçarak evine gittiği, burada ekipler tarafından yakalanarak yeniden hastaneye getirildiği öğrenildi.

Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü'nün koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Cenazede yeterli önlem alınmadı

Cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı. Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti. Eşi H.Ü'nün (70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

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