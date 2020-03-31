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Ordu'da bakkalcıdan akıl almaz Corona virüs önlemi paraları kaynatıyor

ORDU'da kendisine ait bakkal işleten Orhan Sarı, herkesi şaşırtacak bir koronavirüs (kovid-19) çözümüne adım attı. Sarı, müşterilerden aldığı banknotları 100 derecede kaynatıp kurutmaya başladı. Üstelik bu çözümü artan kolonya fiyatlarına alternatif olarak ürettiğini söyledi.

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Ordu'da bakkal işleten 55 yaşındaki Orhan Sarı, müşterilerden alışveriş sonrası aldığı banknotları, Corona virüs salgınına karşı önlem olarak sıcak suyun içerisinde kaynatıp kurutuyor.

Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de, 25 yıldır bakkal işleten Orhan Sarı’nın Coronavirüs salgınına karşı aldığı önlem, görenleri şaşkınlığa sürükledi. Salgından önce banknotları kolonya ile dezenfekte ettiğini anlatan Sarı, şimdi ise Coronavirüs önlemi için suya koyup, 100 derecede kaynattıktan sonra kuruttuğunu söyledi.

"Kolonya fiyatları artınca, başka çözüm ürettim"

Salgınla ilgili haberleri televizyondan sürekli takip ettiğini belirten Orhan Sarı, "Daha önce kolonya ile banknotları temizliyordum, hijyene çok önem veriyorum. Fakat bu salgından sonra kolonya fiyatları yükseldi. Ben de kendime farklı bir çözüm ürettim. Banknotları suya koyup 100 derecede kaynatarak dezenfekte ediyorum. Böylece kolonya masrafına da gerek kalmıyor hem de paralar temiz oluyor” diye konuştu. 

Müşterilere de temiz banknot veriyor

Kuruttuğu banknotları ayrı yere koyduğunu, müşterilerine de temiz banknot verdiğini anlatan Sarı, "Temizliğe, hijyene hepimizin önem göstermesi gerekiyor. Hele böyle bir salgın döneminde daha da dikkat etmek lazım. Para her gün elden ele dolaşıyor. Parayı sayarken bazen tükürüklüyorlar, bu hastalıkları yaymada etken. Bu nedenle paraları kaynatıp temizlemek daha iyi" dedi. 

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