AYM koronavirüs salgını nedeniyle bireysel başvuruyu durdurdu

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları durdurduğunu açıkladı. Açıklamada kararın korona virüs salgını nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çıkarılan 7226 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesi kapsamında alındığı belirtildi.Abone ol
Anayasa Mahkemesi (AYM) bireysel başvuruya İlişkin sürelerin 13 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasında durdurulduğunu açıkladı.
AYM'den yapılan açıklamada, "Bireysel başvuru sürelerine ilişkin kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür" denilerek şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs salgını nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çıkarılan 7226 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya ilişkin süreler 13/3/2020 tarihinden 30/4/2020 tarihine kadar durdurulmuştur.