Fatih Mert: Bu sene ligden düşme olmamalı

Spor Toto Süper Lig'in bu sezon düşme potasında yer alan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, lig hakkındaki görüşlerini belirtti. Mert açıklamasında, bu sezon ligden düşme durumunun olmaması gerektiğini niteledi. İlk dörtteki takımlar Play-off oynayabilir dedi.

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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert sarı-lacivertli kulübün salgın sürecini nasıl geçirdiğine dair basın mensuplarına bilgi verdi.

Fatih Mert, "Futbolcularımız teknik direktörümüzün verdiği talimatlar doğrultusunda evlerinde çalışıyor. Tesislerimize de çok az sayıda personelimiz mecburi işler nedeniyle geliyor. Personelimizi sokağa çıkarmamak için kulübümüzde bütün önlemleri aldık." dedi.

"Ligin Nisan ayında başlayacağına inanmıyorum"

Mert, liglerin ne zaman başlayacağına ilişkin,"Bu şekilde ligin nisan ayı içerisinde başlayacağına inanmıyorum, başlayamaz. Çünkü örnekler var. Fatih Terim örneği var, Fenerbahçe'de var, Hes Kablo Kayserispor'da böyle bir haber var, yurtdışına giden teknik direktörler var. Bunların iyileşme süreci artı geldiklerinde karantina süreci. Şimdi zaten bu durumla ilgili bişey yapılsa Nisan sonunu bulur" diye konuştu.

Fatih Mert açıklamaları şöyle devam etti:

Avrupa'da daha kötü salgın var. Biz alınan karara uymak zorundayız. Devletimiz nasıl derse biz ona göre hareket etmek zorundayız. Artık bu sene liglerin devam etmesinin zor olacağını düşünüyorum. Yani bu

sene bu ligin oynanma ihtimali zor görünüyor.

Gençlik ve Spor Bakanımız da Sağlık Bakanımız da kesin bir tarih veremiyor. UEFA Başkanı'nın açıklamaları vardı, o da kesin bir şey söyleyemiyor. Üç senaryodan bahsediyor, uygulanmazsa bu senenin yok sayılmasını söylüyor. Şimdi Türkiye'de Avrupa ülkelerinden iklimsel şartlar daha farklı haziran ayında burada maç oynanmaya kalkıldığı zaman 30-35 derece sıcaklık olan iller var. Bunların hepsinin düşünülmesi gerekiyor. Biz kendi görüşümüzü söylüyoruz ama bekliyoruz tabii ki. Bu işin kararı Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu, yurt dışında UEFA ve FIFA'dan gelecek. Biz de gelecek kararı bekliyoruz.

"Bu sene ligden düşme olmamalı"

Bu işin hakkaniyet ölçüsünde yapılması gerekiyor. Bu sene ligden düşme olmamalı, 1. Lig'den Süper Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e üçer takım çıkmalı. Ligler 21 takım oynanmalı bir sene sonra düşen takım 4 olur ona göre bu denge bir şekilde sağlanır, eğer 18 oynanmak isteniyorsa ki 20 ve 21 de

oynanabilir.

Avrupa'nın birçok ülkesinde ligler 20 takımla oynanıyor. Premier Lig, Fransa ligi 20 takımla oynanıyor. İtalya ligi Seri A 20 takımla oynanıyor. La Liga 20 takımla oynanıyor. Türkiye'de de bu yapılabilir. Bu sene 21 olup seneye bir takım düşerek 20 takıma çevrilmiş olabilir. Alttaki takımların da bu şekilde 1. ve 2. ligden gelecek takımların da hakkı

yenilmemiş olur."

"Şampiyonluk play-off ile belirlenebilir"

Şampiyonluk yarışında 4 takım görünüyor. Bu 4 takım seneye ligler başlamadan bir-iki hafta önce bir play-off yapabilir, neden olmasın. Deniyor ki TFF'nin kuralları içerisinde yok. Yani şu yaşadığımız ortamla ilgili de dünyanın hiç bir yerinde böyle yazılı bir kural yok. Şimdi biz iş yerlerimize gidemiyoruz, iş yerlerimizi açamıyoruz evden dışarı

çıkamıyoruz.

"Annemin ve babamın yanına gidemiyorum"

Ben Ankara'da 75 yaşında babam ve annemin yanına gidemiyorum. Aramızda iki kilometre mesafe var. Evlerine gidip göremiyorum, çünkü taşıyıcı olabiliriz diye. Yani dünyada bugüne kadar bilinen 200 senedir

yaşanmamış bir olay yaşanıyor, belki daha kötüsü yaşanıyor. Şimdi 'TFF kurallarında yok' diye olmaz diye bir şey yok. Burada hakkaniyet ölçüsünde ligden düşme kaldırılabilir. Bu sene için alttan gelecek takımlar bir üst lige çıkarılabilir.

İnsanların transfer düşünecek durumu olmadığını söyledi

Öte yandan Fatih Mert, ligin devam etmesi halinde yazın maçların oynanmasının çok zor olacağını, ağustos ayında önümüzdeki sezonun futbol takvimi öncesinde kısa bir play-off müsabakasının yapılmasının daha doğru olduğunu kaydetti. Başkan Fatih Mert, corona virüs mücadelesi sırasında insanların futbolcu transferi düşünecek durumda olmadığını,

yeni transfer koşullarının da hayatın normal seyrine dönmesinden sonra belirleneceğini söyledi.