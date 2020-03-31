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Davutoğlu'ndan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına tepki bir terslik var

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirip, "Bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?" diye sordu. 

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirdi. Davutoğlu, "Koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?" diye sordu. 

Ahmet Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimiz fedakardır, ihtiyaç duyduğunda sadece malını değil canını da vermekten kaçınmaz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Ancak koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?" ifadelerini kullandı. 

Fahrettin Altun: Ucuz hesaplar uğruna...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan dev kampanyaya yönelik sosyal medyada bazı kesimlerden gelen eleştiriler üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez” demişti.

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