Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmenlerin maaşlarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapalı olduğu sürelerde ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin "Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı. Neyi nasıl yapabiliriz konusunda en kısa zamanda bir açıklama olacak" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle ara verilen okulların kapalı olduğu sürelerde ne olacağı merak edilen ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

TV100'ün canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Selçuk, yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların kapalı olduğu sürelerde ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin konuştu.

Ücretli öğretmenler

Okulların kapalı olması süresince ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin bir soruya karşılık Bakan Selçuk, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Bu konuyu birinin gündeme getirmesi gerekmiyor. Bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı. Neyi nasıl yapabiliriz konusunda en kısa zamanda bir açıklama olacak." bilgisini verdi.

LGS başvuruları

Okulların kapalı olması nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvurularını otomatik olarak yapacaklarını belirten Selçuk, "Her çocuğumuzu sanki sınava başvurmuş gibi kabul ettik. İsteyen tabii ki girmeyebilir. Ama velilerin strese girmemesi, başvuruda sorun çıktı mı, internette kesiklik oldu mu gibi bir takım endişeler yaşamaması için böyle bir karar aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Sınav tarihinde bir erteleme beklemediklerini dile getiren Selçuk, zorunlu bir durum olmadığı sürece prensip olarak sınavın zamanında olmasını istediklerini söyledi.