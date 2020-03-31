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AK Parti ve MHP af yasa tasarısını açıkladı teröre kesinlikle af yok

AK Parti ve MHP temsilcileri üzerinde anlaşılan af yasası olarak bilinen Ceza İnfaz İndirimi yasa tasarısı Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıda terör ve cinsel saldırı suçlarına af yok...

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AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, terör ve kadına şiddet şuçlarının kapsam dışı olacağını söyledi. "Gelecek hafta salı günü Genel Kurul'da teklifin görüşmelerine başlayacağız" diyen Özkan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Covid-19 ile ilgili açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerin cezalarını konutta çekmesinin önü açılıyor. Geçici düzenlemeyle hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Zaruret oluşması durumunda sürenin uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz.

Kimleri kapsıyor kimleri kapsamıyor?

- Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır.

- Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir.

Açık cezaevlerindekiler 2 aylığına eve çıkacak

- Covid-19 ile ilgili açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerin cezalarını konutta çekmesinin önü açılıyor. geçici düzenlemeyle hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Zaruret oluşması durumunda sürenin uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz." 

Çıkar amaçlı suç örgütü kurma cezası artırıldı

- Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanununda var olan düzenlemede çok düşük ceza öngörülmektedir. Bunun tavan ve taban oranını ikişer yıl artırıyoruz.

- Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir.

65 yaşını doldurmuş olanlar ve çocuklu kadınlar...

- 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konuttan infazını mümkün hale getiriyoruz.

- Ancak bu düzenlemeden terör ve cinsel saldırı suçluları faydalanamayacak...

- İyi hal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkarılarak, oluşturulan gözlem ve idare komisyonunun kararına bağlanmaktadır.

90 bin kişi faydalanacak...

Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamından yaklaşık 45 bin kişi yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık ceza evinden, konutta cezaya geçeceklerle beraber bu sayı 90 bin olacak.

- Gelecek hafta salı günü Genel Kurul'da teklifin görüşmelerine başlayacağız...

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