Trabzon'da 3 mahalle karantinaya alındı

TRABZON'un Hayrat ilçesine bağlı, Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında karantinaya alınan yerleşim birimlerine yenileri eklendi.

Trabzon Valiliği tarafından alınan kararla Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, karantinaya alınırken, bu yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar durduruldu.

Jandarma önlem aldı

Jandarma ekipleri, mahallerin giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı.

Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri

Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruda, "İlimiz Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahallelerimiz, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihinde 16.00 itibarıyla karantina altına alınmıştır" denildi.