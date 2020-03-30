İçişleri Bakanlığı açıkladı 18 şehirde 39 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası var
İçişleri Bakanlığı son dakika açıklamasında, "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır." bilgisini verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınıyla ilgili korkulanın olduğunu ve İstanbul gibi büyük şehirlerden Anadolu'nun köy ve kasabalarına virüsün taşındığını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı son dakika açıklamasıyla karantina altına alınan belde ve köy sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır." denildi...
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. bugün saat 15.15 itibarıyla Türkiye genelinde 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Karantina, 18 ilimizdeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır."
Çığ faciasında 8 kişiyi kaybeden köy de karantinada
Türkiye'nin dört bir yanından karantina haberleri geliyor. Karantinadaki Van'ın Alacayer mahallesiyle ilgili ise yürek yakan bir gerçek ortaya çıktı. Van- Bahçesaray karayolunda 5 Şubat’taki ikinci çığ faciasında şehit olan 37 kişiden 8’inin acısı, karantinaya alınan Çatak’ın Alacayer mahallesine düşmüştü. Karantinaya alınan Alacayer’e bağlı Çemik mezrasından da 5 şehit son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Van'da iki köy daha karantinada
Van'ın Çaldıran, Başkale ve Çatak ilçelerinde koronavirüs nedeniyle 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina 3'üncü günde de devam ediyor. Öte Karantina uygulanan mahalle ve mezralarda giriş ve çıkışlara izin verilmezken valilik, Başkale ilçesine bağlı Ilıcak ve Belliyurt mezralarının da korovanivüs nedeniyle karantinaya alındığını duyurdu.Van Hanköy Mahallesi'nde ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakamlığın izniyle ilçeye giden mahalle halkı, jandarma kontrolünde alışverişlerini yaptıktan sonra, mahalleye döndü. Karantinadaki Ahmet Öztunç, karantinaya alınan mahallelerinde olumsuz herhangi bir durumun olmadığını, ancak İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahallenin karantinaya alındığını söyledi.