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Koronavirüs karantinasındaki umreciler evlerine dönmeye başladı

Umre ziyaretinin ardından ülkeye dönen vatandaşlar çeşitli illerde 14 gün karantinaya alınmıştı. Test sonucu negatif çıkan Kayseri'deki 244 umreciden yaklaşık 200'ü bugün evlerine dönmeye başladı.

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Umre dönüşü Kayseri'deki Hunat Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 244 umreciden yaklaşık 200'ü evlerine dönmeye başladı. Grupta, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirlenen vatandaşlar tedavi altına alındı.

Test sonucu negatif çıkanlar evine dönüyor

Koronavirüs salgını sonrasında alınan önlemler çerçevesinde umreden dönen 244 vatandaş 16 Mart tarihinde Hunat Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

15 gün boyunca gözlem altındaydılar

15 gün boyunca gözlem altında bulunan 244 umrecilerden bazılarının koronavirüs testleri pozitif çıkarken, alınan bilgilere göre testleri negatif çıkan yaklaşık 200 umreci yurttan tahliye ediliyor. Umreciler memleketlerine gönderiliyor.

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