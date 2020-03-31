HABER /  DÜNYA

Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde başkent Moskova'da ziyaret ettiği koronavirüs hastanesinin başhekimi virüse yakalandı.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde başkent Moskova'daki Koronavirüs Hastanesini ziyaret etmişti. Burada hastalarla konuşan Putin, hastane yönetimiyle de görüşmüştü.

Rus medyasında yer alan habere göre ise; Koronavirüs Hastanesinin başhekiminin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Başhekim ve Putin yan yana yürümüş hatta bir ara el sıkışmışlardı.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Putin'in sürekli test yaptırdığı ve durumunun  gayet iyi olduğu aktarıldı.

İlgili Haberler
Türkiye'nin koronovirüs hız haritası ürküttü! Yabancı medya böyle verdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Biz bize yeteriz Türkiye kampanyasına kim kaç maaş bağışladı? İşte bağışlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzon'da 3 mahalle karantinaya alındı
Koronavirüs karantinasındaki umreciler evlerine dönmeye başladı
AK Parti ve MHP af yasa tasarısını açıkladı teröre kesinlikle af yok
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı tepki çekti Murat Ongun'dan açıklama
Diyanet'ten cenaze namazı ve defin açıklaması
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: Önümüzdeki beş gün kritik
ÖNCEKİ HABERLER
FED'den koronavirüs hamlesi! Yabancı bankalar için yeni kredi kolaylığı
Sosyal yardım başvuru formu var mı 1000 lira yardım şartları
Vakıfbank kredi erteleme nasıl yapılır başvuru şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK tarafından şehit edilen Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Ateş Kara kimdir aslen nereli Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara biyagrafisi
Chia tohumu tüketen yaşlanmıyor salatasını yapın yiyin!
Yorumlar 1 yorum