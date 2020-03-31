Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde başkent Moskova'da ziyaret ettiği koronavirüs hastanesinin başhekimi virüse yakalandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde başkent Moskova'daki Koronavirüs Hastanesini ziyaret etmişti. Burada hastalarla konuşan Putin, hastane yönetimiyle de görüşmüştü.

Rus medyasında yer alan habere göre ise; Koronavirüs Hastanesinin başhekiminin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Başhekim ve Putin yan yana yürümüş hatta bir ara el sıkışmışlardı.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Putin'in sürekli test yaptırdığı ve durumunun gayet iyi olduğu aktarıldı.