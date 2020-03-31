Avrupa'dan gelenlerin karantina yurtlarından tahliyesi başladı

AVRUPA'nın 9 ülkesinden koronavirüs nedeniyle İstanbul'a gelerek Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 3 yurdunda 14 gün karantina süresini geçiren vatandaşlardan test sonucu negatif olanların tahliyesi başladı.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Covid-19 salgını nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşların durdurulması üzerine bu ülkelerde geçici şekilde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan 1955 Türk vatandaşı, konulan özel seferlerle 17 Mart'ta İstanbul'a getirildi.

Son kez sağlık kontrolünden geçirildiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu, Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantina süresini dolduran vatandaşlar, son kez sağlık kontrolünden geçirildi.

Tahliyeler başladı

Sağlıklı bulunan vatandaşlar, yurtlardan ayrılmaya başladı. Vatandaşların bazılarını yakınları özel araçlarla alırken, yakını olmayanlar özel tahsis edilen otobüslere bindi. Yurt çıkışında hazır bekleyen otobüsler vatandaşları toplu ulaşım araçlarına kadar götürecek. Şehir dışına çıkacaklar ise kontrol sonrasında verilen seyahat izin belgesiyle İstanbul'dan otobüslerle ayrılabilecek.