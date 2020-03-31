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Benzin ve motorine indirim geldi! EPGİS açıkladı

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 10, motorine ise 8 kuruş indirim geldi. EPGİS'in açıkladığı indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinde 10 kuruş, motorinde ise 8 kuruş olarak gerçekleşecek indirim, pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS, açıklamasında şunları kaydetti: 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 10, motorinde 8 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

Benzin ve motorinin litresi ne kadar olacak?

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 5,46 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,48 liradan 5,40 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 5,22 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,12 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 5,03 liraya, İzmir'de 5,22 liradan 5,12 liraya inecek.

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