Meteoroloji uyardı! Sağanak ve yağmur yurt genelinde uzun süre etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.