Meteoroloji uyardı! Sağanak ve yağmur yurt genelinde uzun süre etkili olacak
Meteoroloji, son hava durumu tahminlerini paylaştı. 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre sağanak ve yağmur yurt genelinde uzun süre etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sakarya, Bursa, Bilecik, Kastamonu, Amasya, Çorum, Ordu, Artvin, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın durumu
Genellikle güney ve doğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.