Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda koronavirüsle mücadele kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.