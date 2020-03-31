Koronavirüsle mücadelede maske kullanımına dikkat! Sağlık Bakanlığı açıkladı

Broşürlerde, yeni corona virüsün solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs olduğu yazıldı. Virüsün ise, hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı kaydedildi.