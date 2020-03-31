Koronavirüsle mücadelede maske kullanımına dikkat! Sağlık Bakanlığı açıkladı
Dünyaya yayılan corona virüs salgını sonrası insanların maske kullanımlarının artması sonrası, Sağlık Bakanlığı, yeni corona virüsü (Covid-19) hastalığına karşı tıbbi maske kullanımına ilişkin bilgilendirici broşürler paylaştı.
Broşürlerde, yeni corona virüsün solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs olduğu yazıldı. Virüsün ise, hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı kaydedildi.
"Mutlaka tıbbi maske kullanın": Broşürde kimlerin tıbbi maske kullanması gerektiğine ilişkin, “Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı belirtilerinden birinin gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takarak, en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
Yeni koronavirüs hastalığı tanısı veya şüphesi olan bir kişinin bakımını yapıyorsanız mutlaka tıbbi maske takın. Ev izolasyonundayken çeşitli nedenlerle dışarı çıkmak zorunda kalırsanız enden çıkarken mutlaka tıbbi maske takın. Ev izolasyonundayken evin ortak alanlarını kullanırken mutlaka tıbbi maske takın” ifadeleri yer aldı.
"Maske nasıl takılır?": “Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır. Maske; katlı kısmı dış tarafta kalacak, üst taraftaki metal şerit burun köprüsünün üzerine gelecek şekilde takılır. Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler kulak kepçesinden geçirilerek takılır.