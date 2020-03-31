Trabzon'da hamile kadın gece tatlı aşerince zabıta ekipleri devreye girdi

Trabzon'da hamile bir kadın Vefa Destek Grubu'nu arayarak yalnız olduğunu ve tatlı aşerdiğini söyledi. Gece geç saatlerde harekete geçen zabıta ekipleri zor da olsa tatlıyı bulup hamile kadına ulaştırdı.

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Trabzon'da gece saatlerinde valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yalnız olduğunu ve tatlı aşerdiğini belirten hamile kadın için Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekipleri, kentteki birçok iş yerini dolaşmalarına rağmen, açık tatlıcı bulamadı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu bir tatlıcıyı açtırarak tatlı alıp, hamile kadına teslim etti. İsteği ekiplerce karşılanan kadın, teşekkür etti.

Verilen hizmet vatandaşlardan takdir topladı

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ ekiplerinin, sokağa çıkamayacak durumda olan vatandaşlara gece gündüz demeden yardımcı olduğu vurgulanarak, yaptıkları özverili çalışmaların da takdir topladığı belirtildi.