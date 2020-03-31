İzmir'de 92 bin maske ele geçirildi

İZMİR'de polis ekiplerince kaçak tıbbi maske üreten iş yerine operasyon düzenlendi.

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Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından emniyet güçleri salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırıyor.

92 bin maske ele geçirildi

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bornova ilçesindeki bir iş yerinde kaçak tıbbi maske üretildiği ihbarı üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iş yerindeki 92 bin tıbbi maskeye, yurt dışında ve iç piyasada perakende satılmaması için koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan genelge gereği el konuldu.