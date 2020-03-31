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Kırklareli Valisi Bilgin koronavirüse yakalandı

Kırklareli'nde Vali Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Vali Bilgin, Vali Konağı'nda 14 gün süre ile izole altına alındı.

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KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin'in bugün yaptırdığı 'koronavirüs' testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Değerli Kırklarelililer, Valimiz Sayın Osman Bilgin'in 31 Mart 2020 Salı günü yaptırmış olduğu Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştır. Kırklareli Valiliği görevi resmi olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı tarafından yürütülecektir. Valimiz Sayın Osman Bilgin, 14 gün süre ile Vali Konağı'nda izole altına alınmıştır ve izole süresince Vali Konağı'ndan fiili olarak Valilik görevini yürütecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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