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Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TBMM Başkanlığı, koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testi pozitif çıktı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görevli bir doktor ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne gitmişti. Korona virüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testin pozitif çıktığı bildirildi. Doktor ile son 14 günde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürlerin uygulandığı kaydedildi.

Pazar günü yapılan testi negatif çıkmıştı
Pazar günü Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktor ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği Şehir Hastanesi'nde test yaptırmış ve testin sonucu negatif çıkmıştı. Kendisi hastanede tutulmaya devam ediliyordu.

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