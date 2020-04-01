O iddialar Soylu'yu kızdırdı: Yazıklar olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ihtiyaç sahipleri için Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin başlattığı yardım kampanyasının durdurulmasıyla ilgili süreci anlattı. Bakan Soylu, kanunları uyguladığını söyleyerek mağduriyet oluşmayacağını ifade etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları ile görüşüldüğünü ve bu işten vazgeçmelerinin istendiğini söyledi. Buna rağmen kanuna aykırı biçimde yardım toplanmaya çalışıldığını belirten Soylu, kendisini eleştiren hukukçulara da tepki göstererek okudukları kitapları yeniden okumalarını tavsiye etti.

Süleyman Soylu, Ülke TV'de gündeme ilişkin soruları cevapladı. Devletin kaide koyduğunu ve bu kurala uyulması gerektiğini belirten Soylu, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın düzenlediği yardım kampanyalarının engellenmesinin mağduriyet oluşturmayacağını kaydetti. Hiçbir kanunun maddesinin mağduriyet oluşturmayacağını belirten Soylu şöyle konuştu:

"Şurama gelmiş durumda. Koranavirüs ile karşı karşıyayız istediğimizi yaparız? Bana hakaret edenlere söylüyorum. Nerede kaldı bu devlet geleneği? O zaman HDP'li belediyeler de çıksın yardım toplasın, kalkıp onu da PKK'ya göndersinler.

"O hukukçulara yazıklar olsun!"

Şartlı bağış alırken Meclis kararıyla (belediye) alırsın. Meclis'in toplanacak ve kararı alacak. Niye böyle söylemiş? O hukuk profesörlerine de anlatmak lazım. Yazıklar olsun? Kanun, sen belediyesin ve bunu istismar etmeni kabul etmem ve şartlı bağışını kabul ederim demiş. Hukukçu olup sağa sola bilgi verenlere buradan tekrar söylüyorum. Siz o kitapları tekrardan okuyun.

"Bu kanunu uygulamak zorundayım"

Bu kanunu oluşturan ben değilim ama ben uygulamak zorundayım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına söyledim. Bakan yardımcılarını, iki belediye başkanına da arattırdım. Ne olur yapmayın diye! Buradan bir siyaset yaratalım, bundan bir mağduriyet oluşturalım diyorlar. Biz fakire fukaraya giden yardımı engelleyen durumdayız. Siyasi tutum zamanı mı? Ben bunun bedelini şahıs olarak ödemez miyim?

İBB'nin otobüs iddiasını yalanladı

Şimdi geçen gün İstanbul'da bir tartışma oldu. Neymiş sabahın 6'sında otobüse binmişler. İncelettim araştırdım. Ayın 21'inde binenler 22'sinde de binmişler. Şimdi insanlar pazar sabahı 6'sında işe gitmezler mi? Hepsi benim elimde belgeli şekilde."