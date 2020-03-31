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Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber ile ilgili eşinden açıklama

Koronavürüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Rüştü Reçber’in sağlık durumuyla ilgili eşi Işıl Reçber, bir paylaşım yaptı.

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Koronavürüs testi pozitif çıkan ve hastaneye yatırılan Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, "72 saatimiz zordu. İnşallah daha iyi olacağız. Boyut değiştirmiş, insan bünyesinin tanımadığı yeni bir virüs ile üstün yaratılmış canlının savaşı bu. Belirtileri normal soğuk algınlığı olarak görmeye ısrar etmeyin. Öyle ise şanslısınız, değilse vakit kaybedersiniz" paylaşımında bulundu.

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