Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı'nın 31 Mart tarihli yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'deki güncel durumun aktarıldığı tabloya yeni vaka sayısı 2 bin 704 olarak açıklanırken ölüm sayısı ise 46 olarak duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı'nın 31 Mart tarihli yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'deki güncel durumun aktarıldığı tabloya yeni vaka sayısı 2 bin 704 olarak açıklanırken ölüm sayısı ise 46 olarak duyuruldu.

Bugün gerçekleşen ölümlerle birlikte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi.

Bugün koronavirüs şüphesiyle 15 bin 422 test yapılırken bu testlerden 2 bin 704'ü pozitif çıktı. Yeni rakamlarla birlikte tedavisi süren toplam vaka sayısı 13 bir 531 olarak açıklandı.

Entübe hasta sayısında artış var

Çeşitli hastanelerde tedavi gören ve yoğun bakımda olan hasta sayısı 847 olarak belirtilirken entübe hasta sayısı ise 622 olarak gerçekleşti. Bir önceki gün entübe olan hasta sayısı 523 olarak açıklanmıştı.

"Sıfır temas sıfır risk"

Verilerin açıklanmasının ardından yeni tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test merkezi sayısının 75'e yükseldiğini bu sayede yapılan test sayısında düne oranla yüzde 25,2 arttığını söyledi. Türkiye'nin pozitif vaka tespitinde daha hızlı ve avantajlı olduğunu belirten Koca, sıfır temasın sıfır risk olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Entübe hasta ne demek?

Hasta normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta "ekstübasyon" adı verilir. Entübasyon süresi bazen çok uzayabilir.

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