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Futbolda ilk koronavirüs iflası Slovakya'da

Slovakya takımı MSK Zilina, koronavirüs salgını sonrası oyuncularının % 80 maaş indirimi talebini kabul etmemeleri nedeniyle iflasını açıklayan Avrupa'daki ilk kulüp oldu.

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Slovakya'nın 1909 yılında kurulan en köklü kulüplerinden biri olan 2010/11 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan MSK Zilina kulübü, Koronavirüs salgını sonrası oyuncularının yüzde 80 maaş indirimi talebini kabul etmemeleri nedeniyle iflasını açıklayan Avrupa'daki ilk kulüp oldu.

Kulüp bununla birlikte 17 oyuncunun sözleşmelerini de feshetti.

Slovakya'da maçlar başlamadan önce lig, pandemi ilanı nedeniyle durdurulmuştu.

Gelirler sıfıra indi

Kulüpten yapılan açıklamada en büyük gelirlerinin oyuncu satışı olması ve transfer yapma imkanının bulunmaması nedeniyle gelirlerin sıfıra indiği bildirildi.

Oyuncular adına açıklama yapan Miroslav Kacer ise kulübün kendilerinden istediği indirimi kabul etmediklerini ancak bunun hemen akabinde kulübün iflasını ilan edeceğini düşünmediklerini ifade etti.

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